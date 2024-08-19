В Госдуму внесен законопроект о дополнительном отпуске для полицейских
В Госдуме разработали проект закона, который в случае принятия предоставит участвовавшим в спецоперации сотрудникам полиции дополнительный отпуск, сообщает «Московский комсомолец».
Издание пишет, что действующий закон «О ветеранах» предусматривает для ветеранов боевых действий дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Депутаты предложили расширить перечень лиц, на которых распространяется эта норма.
Многие сотрудники органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе СВО, тем самым являясь участниками боевых действий. При этом они не считаются ветеранами.
Ранее стало известно, что россияне, которые выполняют задачи спецоперации в Запорожской и Херсоноской областях, получат статус ветеранов боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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