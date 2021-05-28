В Госдепе предложили Турции замену российским С-400
США предложили Турции альтернативу российским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, ссылаясь на заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.
В ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом Шерман отметила, что покупка российских ЗРК «создает проблему» в НАТО. Замглавы Госдепа добавила, что американская сторона представила Турции альтернативу, однако не уточняется, какую именно.
Также Шерман рассказала о переговорах президента США Джо Байдена с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые могут пройти 14 июня.
Поставки ЗРК С-400 в Турцию начались в 2019 году. Власти США выступали против покупки российских вооружений, требуя от Анкары отдать предпочтение американским комплексам Patriot. Однако Турция заявила, что не намерена отказываться от ЗРК из России, и в декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против Управления оборонной промышленности и ряда официальных лиц Турции.
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