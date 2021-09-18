В Германии намерены предложить план по созданию сил быстрого реагирования Европы
Министерство обороны Германии планирует предложить план создания сил быстрого реагирования Европы. Об этом сообщила глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ожидается, что план будет представлен до конца октября.
«Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами», — подчеркнула министр.
Кроме того, Крамп-Карренбауэр призналась, что захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в РФ) заставил ее задуматься об отставке. Тем не менее глава Минобороны Германии решила, что продолжит «бороться», чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций.
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