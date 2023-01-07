В Белоруссии заявили, что совместные с РФ войска имеют только оборонительные цели

Как напомнил Вольфович, президенты двух стран приняли решение о развертывании региональной группировки войск в Белоруссии еще в прошлом году. Сейчас группировка успешно развернулась, с военнослужащими РФ и Белоруссии организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке.

«Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», — цитирует госсекретаря РИА Новости.

По словам Вольфовича, соседи республики на западных границах наращивают военную активность и число учений, постоянно фиксируются полеты разведывательной авиации. В связи с этим было принято решение о развертывании региональной группировки войск.

На фоне сложной военно-политической обстановки и растущей активности НАТО на территории сопредельных государств президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на контроле вопросы боевой готовности военных, ход и качество занятий по боевой подготовке.

