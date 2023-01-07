В Белоруссии заявили, что совместные с РФ войска имеют только оборонительные цели
Региональная группировка войск Белоруссии и России имеет оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства. Об этом заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович.
Как напомнил Вольфович, президенты двух стран приняли решение о развертывании региональной группировки войск в Белоруссии еще в прошлом году. Сейчас группировка успешно развернулась, с военнослужащими РФ и Белоруссии организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке.
«Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», — цитирует госсекретаря РИА Новости.
По словам Вольфовича, соседи республики на западных границах наращивают военную активность и число учений, постоянно фиксируются полеты разведывательной авиации. В связи с этим было принято решение о развертывании региональной группировки войск.
На фоне сложной военно-политической обстановки и растущей активности НАТО на территории сопредельных государств президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на контроле вопросы боевой готовности военных, ход и качество занятий по боевой подготовке.
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