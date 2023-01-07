В Белоруссии заявили, что совместные с РФ войска имеют только оборонительные цели

Региональная группировка войск Белоруссии и России имеет оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства. Об этом заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович.

В Белоруссии заявили о готовности к защите Союзного государства

Как напомнил Вольфович, президенты двух стран приняли решение о развертывании региональной группировки войск в Белоруссии еще в прошлом году. Сейчас группировка успешно развернулась, с военнослужащими РФ и Белоруссии организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке.

«Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», — цитирует госсекретаря РИА Новости.

По словам Вольфовича, соседи республики на западных границах наращивают военную активность и число учений, постоянно фиксируются полеты разведывательной авиации. В связи с этим было принято решение о развертывании региональной группировки войск.

На фоне сложной военно-политической обстановки и растущей активности НАТО на территории сопредельных государств президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на контроле вопросы боевой готовности военных, ход и качество занятий по боевой подготовке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры