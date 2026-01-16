В Белоруссии начали внезапную масштабную проверку армии

Внезапная масштабная проверка Вооруженных сил началась в Белоруссии. Об этом объявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает БЕЛТА.



«По поручению президента начата масштабная проверка Вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов», - сообщил Вольфович.

Мероприятия проводятся в том числе с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в ВС. На первом этапе будет проверена воинская часть технического обеспечения.

Ранее в Белоруссии официально заступил на боевое дежурство подвижный грунтовой ракетный комплекс «Орешник», напоминает «Свободная пресса».

