В Балтийском море обнаружили подводную лодку времен Великой Отечественной войны
Международная экспедиция обнаружила в Балтийском море советскую подводную лодку М-96 времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника исследования Константина Богданова.
«В период 10-13 июля разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition при поддержке "Cевмаша", Фонда президентских грантов и "Транснефти" провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96», — рассказал специалист.
Подлодка М-96 участвовала во всех кампаниях Балтийского флота с 1941 года. В свой последний, седьмой, боевой поход субмарина вышла 7 сентября 1944 года. Под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова подводная лодка должна была преодолеть минное заграждение Германии «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе. После выхода в море подлодка не выходила на связь и считалась пропавшей без вести.
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