В Баку начались совместные азербайджано-турецкие учения
Совместные учения Азербайджана и Турции «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» начались в Баку, передает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Отмечается, что тактическая подготовка проводится по условиям соглашения о военном сотрудничестве между республиками.
«Основная цель учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих — улучшить взаимодействие частей армий двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями», — говорится в сообщении Минобороны.
Учения продлятся до 30 июня. В них примут участие около 600 военнослужащих, порядка 40 единиц бронетехники, около 20 артиллерийских орудий и минометов, 7 вертолетов, 3 беспилотника, до 50 автомобилей.
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