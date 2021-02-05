Умер экс-главком ВМФ РФ Высоцкий
5 февраля 202110:19
Скончался бывший главком ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
Высоцкий занимал пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 годы.
Причина смерти не сообщается. Адмиралу было 66 лет, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru