Украину обвинили в минировании полей в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Киев в минировании полей у линии соприкосновения в Донбассе.
Как сообщил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, военнослужащие 14-й бригады ВС Украины установили 250 противотанковых мин ТМ-62 на двух полях в районе подконтрольного Киеву села Орехов.
В Народной милиции ЛНР подчеркивают, что подобные действия угрожают жизням мирных жителей.
В Донбассе с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, согласно которым полностью запрещено вести огонь, размещать вооружение вблизи населенных пунктов и непосредственно в них, а также вести наступательные и разведывательно-диверсионные действия. За нарушение режима прекращения огня предусмотрена дисциплинарная ответственность.
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