Украинский эксперт предложил купить корабли США для блокировки флота России в Крыму
Украине для блокировки российского флота в Крыму и обеспечения постоянного присутствия в Черном море необходимо купить пять списанных патрульных катеров США «Циклон», считает украинский военный эксперт Тарас Чмут.
Как отметил Чмут, пять 330-тонных «Циклонов» — это «полная флотилия».
«"Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции Развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны. Их габариты, автономия и морепродукты позволяют уверенно действовать в любом районе Черного моря и даже совершать переходы в Средиземку», — написал эксперт на своей странице в Facebook.
По мнению Чмута, катера могут стать хорошей площадкой для «показа зубов» российским кораблям. Также благодаря «Циклонам» Киев может «держать россиян в тонусе», получив постоянное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, и блокировать попытки входа торговых судов в порты Крыма.
Вместе с тем военный эксперт подчеркнул, что сейчас покупка американских катеров — непосильная задача для военно-политического руководства Украины.
Между тем украинское министерство обороны получило от Турции первый ударный беспилотник Bayraktar TB2, напоминает «Свободная пресса». Эта техника позволит осуществлять наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, а также поражать надводные и наземные цели противника.
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