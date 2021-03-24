Украинская армия провела у границ Крыма учения со «Смерчем»

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что украинские военные провели учения у границы с Крымом, сообщает РИА Новости.

По его словам, были отработаны несколько десятков учебно-боевых упражнений, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч».

В пресс-службе ВСУ отметили, что в ходе учений была пресечена попытка условного противника провести воздушную разведку «на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова».

Ранее командование медицинских сил ВС Украины заявило, что в Одесской области военнослужащая по контракту скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщает RT. Медики уточнили, что женщина страдала гипертонической болезнью.

