Украинская армия провела у границ Крыма учения со «Смерчем»
Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что украинские военные провели учения у границы с Крымом, сообщает РИА Новости.
По его словам, были отработаны несколько десятков учебно-боевых упражнений, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч».
В пресс-службе ВСУ отметили, что в ходе учений была пресечена попытка условного противника провести воздушную разведку «на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова».
Ранее командование медицинских сил ВС Украины заявило, что в Одесской области военнослужащая по контракту скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщает RT. Медики уточнили, что женщина страдала гипертонической болезнью.
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