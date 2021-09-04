Учения военных с боевыми стрельбами пройдут в Крыму

Морская пехота и армейский корпус Черноморского флота РФ 7 сентября проведут учения с боевой стрельбой в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны.

В двустороннем тактическом учении, которое пройдет на полигоне «Опук» в Крыму, примут участие более 500 военнослужащих, около 100 единиц военной и спецтехники, корабли и суда обеспечения ЧФ.

Во время маневров подразделения морской пехоты высадятся с моря на побережье условного противника при огневой поддержке корабельной ударной группы флота.

