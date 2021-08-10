Учения России, Таджикистана и Узбекистана завершились у границы с Афганистаном
Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана завершились на полигоне Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
«Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской Арабской Республике», — приводит слова Лапина РИА Новости.
Командующий войсками ЦВО подчеркнул, что маневры проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане, а также угрозы проникновения радикалов в приграничные страны Центральной Азии. Лапин выразил уверенность, что совместные учения позволят укрепить боевое содружество и обезопасить страны от боевой агрессии.
Трехсторонние учения неподалеку от афганской границы начались 5 августа, напоминает Ura.ru. В маневрах приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих, в том числе 1,8 тысячи — из РФ, около 500 единиц вооружения и военной техники. Активная фаза учений прошла на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, отмечает РИА ФАН.
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