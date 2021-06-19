Турция успешно испытала собственную противокорабельную ракету

Турция успешно испытала противокорабельную ракету Atmaca, которая поразила цель во время стрельб. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша противокорабельная ракета Atmaca, стальной клинок нашей родины, впервые поразила цель в виде корабля во время испытательных стрельб перед принятием на вооружение», — написал турецкий лидер в Twitter.

Кроме того, Эрдоган опубликовал видео испытаний, а также пожелал удачи вооруженным силам и флоту Турции.



