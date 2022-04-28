Танки проехали по центру Москвы
Военная техника прибыла в центр российской столицы для участия в первой ночной репетиции Парада Победы. По традиции за проездом танков, самоходных установок, ракетных систем и другой техники наблюдают зрители вдоль маршрута её проезда.
По центральным улицам столицы, в том числе, Тверской, в сторону Красной площади движутся также ракетные стратегические комплексы «Тополь-М», другие единицы военной техники. Люди наблюдают за происходящим с тротуаров, вдоль которых выставлено ограждение.
В связи с репетицией парада изменена схема движения автотранспорта в Москве - ряд центральных улиц перекрыты. С 22:00 закроют движение на Тверском бульваре от Большой Никитской улицы до Тверской улицы, на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- Роспотребнадзор озаботился профилактикой завоза холеры
- «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом
- Киев подвергся ракетному удару в момент визита генсека ООН. Видео
- СМИ: Берлин поддержит введение эмбарго на поставки российской нефти
- Танки проехали по центру Москвы
- Российская короткометражка вошла в конкурсную программу «Кустендорфа»
- Появилось видео взрывов в Киеве на оборонном заводе
- Несколько мощных взрывов сотрясли Киев
- Всероссийский книжный фестиваль пройдет на родине Чехова
- Силы ПВО РФ сбили за день три ракеты «Точка-У» и семь беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru