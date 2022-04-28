Танки проехали по центру Москвы

Военная техника прибыла в центр российской столицы для участия в первой ночной репетиции Парада Победы. По традиции за проездом танков, самоходных установок, ракетных систем и другой техники наблюдают зрители вдоль маршрута её проезда.

По центральным улицам столицы, в том числе, Тверской, в сторону Красной площади движутся также ракетные стратегические комплексы «Тополь-М», другие единицы военной техники. Люди наблюдают за происходящим с тротуаров, вдоль которых выставлено ограждение.

В связи с репетицией парада изменена схема движения автотранспорта в Москве - ряд центральных улиц перекрыты. С 22:00 закроют движение на Тверском бульваре от Большой Никитской улицы до Тверской улицы, на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы.