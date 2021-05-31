Священник рассказал об оружии, которое будут освящать в РПЦ

Представитель Московского патриархата при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых) заявил, что благословение и окропление святой водой не придает сакральный характер оружию, сообщает РИА Новости.

По его словам, эти обряды могут оградить носителей оружия «от чрезмерного и злонамеренного использования, противоречащего воинскому долгу и чести».

Архимандрит отметил, что благословение личного оружия допускает документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», который был одобрен Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ).

«Он утверждает продолжение практики благословения воинов на защиту ближних и Отечества, допускает благословение личного оружия, например, кортика или сабли, но для остальных видов оружия предлагает только окропление святой водой», - подчеркнул Рябых.

Архимандрит также выразил мнение, что чины благословения личного оружия не должны распространяться на ядерное, химическое, бактериологическое и прочее оружие, «от которых может погибнуть всё живое на Земле».

Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад РПЦ и других конфессий в укрепление семьи, воспитание поколений и поддержание межнационального диалога, сообщает RT. По его словам, эта большая многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения.

