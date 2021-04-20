Стали известны сроки завершения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» планируется оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны, сообщает ТАСС.

По его словам, испытания комплекса «Циркон» планируется завершить уже в 2021 году.

Кроме того, глава Минобороны рассказал, что в текущем году на Северном флоте пройдут испытания 79 образцов военной техники, в том числе 13 кораблей и судов, а также четырёх атомных подводных лодок - «Красноярск», «Новосибирск», «Генералиссимус Суворов» и «Князь Олег».

Ранее стало известно, что в испытаниях гиперзвуковых ракет «Циркон» примет участие фрегат «Адмирал Горшков», сообщает РИА ФАН.