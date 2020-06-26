«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить
В ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» полностью устранена проблема с выделением чёрного дыма из трубы крейсера, сообщил «Интерфаксу» президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
По его словам, проблема заключалась в регулировании подачи топлива, и раньше на неё не обращали внимание. Теперь заменены все котлы, и вопрос полностью решён, сказал он.
Рахманов также отметил, что авианосец вернётся в состав ВМФ России после окончания ремонта в 2022 году.
Во время ремонта на авианесущем крейсере в декабре 2019 года произошёл пожар во время сварочных работ, отмечает «Газета.ру». Тогда погибли два человека, 14 пострадали, а сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей.
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