«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить

В ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» полностью устранена проблема с выделением чёрного дыма из трубы крейсера, сообщил «Интерфаксу» президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, проблема заключалась в регулировании подачи топлива, и раньше на неё не обращали внимание. Теперь заменены все котлы, и вопрос полностью решён, сказал он.

Рахманов также отметил, что авианосец вернётся в состав ВМФ России после окончания ремонта в 2022 году.

Во время ремонта на авианесущем крейсере в декабре 2019 года произошёл пожар во время сварочных работ, отмечает «Газета.ру». Тогда погибли два человека, 14 пострадали, а сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей.

