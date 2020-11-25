США привезли ракетные установки из Германии ради стрельб в Румынии
Американские боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS привезли в Румынию с авиабазы Рамштайн в Германии, сообщает портал DVIDS.
Учения прошли 19 ноября и продлились несколько часов. Для стрельб на побережье Чёрного моря были доставлены две мобильные боевые машины, после чего их сразу увезли обратно.
Журнал Forbes заявил о «восстановлении огневой мощи» армии США и назвал маневры «ракетным сюрпризом» для российской группировки в Крыму, а также «посланием для Москвы».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН заявил, что подобные маневры со стороны Штатов можно расценивать как подготовку к войне с Россией.
Депутат Госдумы России от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что военные в Крыму отслеживают все провокации и нынешняя ситуация не стала сюрпризом, поэтому попытка демонстрации американской мощи провалилась.
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