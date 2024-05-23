США перевели в Европу три стратегических бомбардировщика B-52

США переправили на военную авиабазу Фэрфорд в английском графстве Глостершир три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Об этом объявило Командование ВВС США в Европе (штаб расположен на авиабазе Рамштайн в Германии).

Носители ядерного оружия переброшены в Великобританию с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота). Как пояснили в Командовании ВВС США в Европе, речь идёт о рутинном развёртывании бомбардировочной оперативной группы.