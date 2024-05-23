США перевели в Европу три стратегических бомбардировщика B-52
США переправили на военную авиабазу Фэрфорд в английском графстве Глостершир три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Об этом объявило Командование ВВС США в Европе (штаб расположен на авиабазе Рамштайн в Германии).
Носители ядерного оружия переброшены в Великобританию с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота). Как пояснили в Командовании ВВС США в Европе, речь идёт о рутинном развёртывании бомбардировочной оперативной группы.
Предполагается, что B-52H Stratofortress будут осуществлять взаимодействие с союзниками по НАТО для отработки возможностей по обеспечению безопасности в зоне ответственности Европейского командования США. Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит цитату из заявления, из которой следует, что такой демонстрацией динамичного применения сил США вселяют уверенность в союзников и партнеров.
В Командовании также подчеркнули, что эти действия способствуют сдерживанию, поскольку «обеспечивают большую оперативную непредсказуемость для потенциальных противников».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru