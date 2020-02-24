США назвали цели своего эсминца в Черном море

Укрепление региональной стабильности – одна из целей захода в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС. Такое объяснение действиям корабля дали в командовании шестого оперативного флота. Заявление опубликовано на сайте ВМС США.

«Ракетный эсминец класса Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) начал свой международный транзит в Черное море, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность, совместную готовность и военно-морской потенциал с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — цитируют «Известия» сообщение ведомства США.

Также отмечается, что экипаж эсминца действует в рамках операции «Атлантическая решимость», которая предполагает регулярные заходы кораблей ВМС США в Черное море. Программа была начата в 2014 году по инициативе НАТО после возвращения Крыма в состав РФ и начала кризиса на юго-востоке Украины.

В ВМС США считают, что операции корабля в Чёрном море «укрепят взаимодействие с союзниками и партнёрами по НАТО», отмечает RT.

О заходе американского эсминца Ross в Черное море стало известно в воскресенье, напоминает Газета.ru Действия корабля США отслеживает Национальный центр управления обороной РФ. Корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории не более 21 суток, согласно нормам международной конвенции Монтрё.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН рассказал, как может реагировать на заход американского эсминца в Черное море Россия. По словам адмирала, такие «гости» не остаются без внимания. Процедура слежения, которую осуществляют российские корабли, соответствует нормам международного морского права, выполняется вежливо и конкретно, но российские моряки в случае необходимости готовы действовать и жёстко.

