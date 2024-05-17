Срок получения пенсий семьями погибших на СВО могут продлить

В Госдуму внесли проект, предлагающий продлить право семей с детьми погибших участников военной операции на Украине на одновременное получение двух пенсий. Об этом рассказал глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак.

В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших на СВО

На данный момент семьи военнослужащих, которые погибли на Украине, имеют право сразу на две пенсии — страховую и по потере кормильца — если в них воспитываются дети в возрасте до 8 лет. Предложенные поправки позволят повысить возраст таких детей до 23 лет и продлить выплаты от государства.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для вдов ветеранов боевых действий – теперь таких женщин их запрещено увольнять в течение года после гибели военнослужащего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПенсииСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры