Срок получения пенсий семьями погибших на СВО могут продлить

На данный момент семьи военнослужащих, которые погибли на Украине, имеют право сразу на две пенсии — страховую и по потере кормильца — если в них воспитываются дети в возрасте до 8 лет. Предложенные поправки позволят повысить возраст таких детей до 23 лет и продлить выплаты от государства.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для вдов ветеранов боевых действий – теперь таких женщин их запрещено увольнять в течение года после гибели военнослужащего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



