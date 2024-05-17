Срок получения пенсий семьями погибших на СВО могут продлить
В Госдуму внесли проект, предлагающий продлить право семей с детьми погибших участников военной операции на Украине на одновременное получение двух пенсий. Об этом рассказал глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак.
На данный момент семьи военнослужащих, которые погибли на Украине, имеют право сразу на две пенсии — страховую и по потере кормильца — если в них воспитываются дети в возрасте до 8 лет. Предложенные поправки позволят повысить возраст таких детей до 23 лет и продлить выплаты от государства.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для вдов ветеранов боевых действий – теперь таких женщин их запрещено увольнять в течение года после гибели военнослужащего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru