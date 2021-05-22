Спецназ отработал на российско-сербских учениях уничтожение условных боевиков
Военнослужащие спецназа России и Сербии в ходе совместных тактических учений отработали десантирование и уничтожение условных боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что россияне осуществили десантирование из вертолета Ми-8 на парашютных системах «Арбалет» с высоты 1 500 метров, а сербы посадочным способом высадились из вертолетов Ми-17.
«Еще одна группа сербских военнослужащих десантировалась из двух вертолетов "Газель" на воду"», — цитирует сообщение ТАСС.
Совместная группа после приземления обнаружила, блокировала и уничтожила условных боевиков. Для создания максимально приближенной к боевой обстановки задействовали статические и динамические мишени.
Российско-сербские тактические учения продлятся на территории Сербии до 25 мая. В них принимают участие 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения спецназа Западного военного округа России.
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