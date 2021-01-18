Совместные учения армий России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут в сентябре

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в основу замысла совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» лёг один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства, сообщает БелТА.

Глава оборонного ведомства также добавил, что замысел был разработан с учётом влияния стран НАТО на обстановку в республике.

По словам Хренина, учения пройдут на территории двух стран с 10 по 16 сентября, будут отработаны вопросы применения региональной группировки войск Белоруссии и России, ведения армейских операций.

Ранее в Белоруссии прошли учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2020», сообщает RT. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что к ним были привлечены более 900 человек и свыше 120 единиц техники.

