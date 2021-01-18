Совместные учения армий России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут в сентябре
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в основу замысла совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» лёг один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства, сообщает БелТА.
Глава оборонного ведомства также добавил, что замысел был разработан с учётом влияния стран НАТО на обстановку в республике.
По словам Хренина, учения пройдут на территории двух стран с 10 по 16 сентября, будут отработаны вопросы применения региональной группировки войск Белоруссии и России, ведения армейских операций.
Ранее в Белоруссии прошли учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2020», сообщает RT. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что к ним были привлечены более 900 человек и свыше 120 единиц техники.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Лавров сообщил об отсутствии у Москвы мыслей о присоединении Карабаха
- Адвокат рассказала, что ФСИН требует ареста Навального
- Лавров: у РФ нет повода возбуждать дело по инциденту с Навальным
- Совместные учения армий России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут в сентябре
- Путин поручил решить вопрос привлечения трудовых мигрантов на стройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru