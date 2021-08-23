Совместные с Россией тыловые учения начались в Белоруссии

Совместные российско-белорусские тыловые учения стартовали в Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Учение пройдет в два этапа, отмечает RT. Главной целью маневров является проверка готовности и способности органов военного управления, сил средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил России и Белоруссии к совместным действиям, взаимодействию и полевой выучке.

Также учения нацелены на подготовку к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре.

Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич сообщил, что в маневрах «Запад-2021» на территории Белоруссии задействуют около 12 800 военнослужащих. По данным Минобороны РФ, участниками учений станут около 200 тысяч российских военнослужащих, напоминает РИА ФАН.

