Совфед одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев

Совет Федерации одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь идет о выполнении задач на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республиках с 24 февраля, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации. Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин РФ.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», авторами инициативы изначально выступили 294 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и семь сенаторов, включая председателя СФ Валентину Матвиенко и первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета Андрея Турчака.

