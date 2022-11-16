Совфед одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев
Совет Федерации одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.
Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь идет о выполнении задач на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республиках с 24 февраля, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации. Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин РФ.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», авторами инициативы изначально выступили 294 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и семь сенаторов, включая председателя СФ Валентину Матвиенко и первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета Андрея Турчака.
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