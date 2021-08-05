Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями ЗАО
Сергей Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями Западного административного округа Москвы. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.
По его словам, встреча с активистами состоялась на прошлой неделе, обсуждались перспективы развития Солнцево, Ново-Переделкино и других районов округа.
Собянин рассказал, что жителей больше всего волнуют вопросы здравоохранения, транспорта, доступности школ и садов.
Мэр города подчеркнул, что проблема доступности образовательных учреждений зачастую характерна для новостроек: дома заселены, а к строительству детского сада инвесторы только приступают.
Он также добавил, что такие инвесторы больше не будут допускаться к каким-либо проектам в городе.
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