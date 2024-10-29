СМИ: ВСУ потеряли почти столько же техники, сколько получили от Запада
Украинская армия за время конфликта на территории страны потеряла почти столько же техники, сколько получила от западных стран. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes.
По его словам, за последние 32 месяца партнеры передали Киеву около 900 танков, 1400 боевых машин, тысячи легких бронетранспортеров и грузовиков.
«Но украинцы потеряли почти столько же бронетехники, сколько получили от своих союзников: 900 танков и 1 400 боевых машин», — отмечается в статье.
Экс считает, что ВСУ с трудом могут раздобыть транспорт для оснащения новых бригад, необходимых для замены подразделений на фронте. По словам эксперта, истощение фронтовых сил Киева может иметь серьезные последствия.
Между тем подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у украинской армии нет достаточного количества военных и техники, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru