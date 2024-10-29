Украинская армия за время конфликта на территории страны потеряла почти столько же техники, сколько получила от западных стран. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes.

По его словам, за последние 32 месяца партнеры передали Киеву около 900 танков, 1400 боевых машин, тысячи легких бронетранспортеров и грузовиков.

«Но украинцы потеряли почти столько же бронетехники, сколько получили от своих союзников: 900 танков и 1 400 боевых машин», — отмечается в статье.

Экс считает, что ВСУ с трудом могут раздобыть транспорт для оснащения новых бригад, необходимых для замены подразделений на фронте. По словам эксперта, истощение фронтовых сил Киева может иметь серьезные последствия.

Между тем подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у украинской армии нет достаточного количества военных и техники, пишет «Свободная пресса».

