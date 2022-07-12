СМИ: в России разрабатывается ракета с гиперзвуковым боевым оснащением

В России ведутся разработки баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам одного из них, она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, прежде всего — авианосцев. Ракета по свои характеристикам схожа с китайскими ракетами аналогичного класса DF-21D и DF-26. Дальность полета «Змеевика» составит до 4 тысяч километров.

«Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей Военно-морского флота.

Напомним, российские истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в рамках спецоперации применяют на Украине сверхзвуковые ракеты Х-31.

