СМИ: США признали бесполезными военные катера, которые будут проданы Украине

Военно-морские силы США намерены списать новейшие патрульные катера проекта Mark VI, сообщает The Drive.

По данным издания, американские моряки признали катера дорогими в обслуживании и при этом бесполезными против потенциальных противников.

Так, генерал-майор Корпуса морской пехоты (КМП) США Трейси Кинг заявил, что из-за ограниченной ракетной огневой мощи «в сценариях военных действий против равных наций... Mark VI на самом деле не нужны».

The Drive утверждает, что ВМС США планирует продать 12 таких катеров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединённые Штаты одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, сообщает RT. По его словам, это поможет ВМС Украины «противостоять угрозам в Чёрном и Азовском морях».

