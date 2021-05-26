СМИ: США отправят авианосец на Ближний Восток
Пентагон планирует передислоцировать авианосец «Рональд Рейган» на Ближний Восток для поддержки вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники в оборонном секторе США.
Как отмечает издание, единственный авианосец сил США в настоящее время размещен в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Порт дислокации «Рональда Рейгана» находится в Йокосуке (Япония), и уже летом авианосец отправят в ближневосточный регион. По данным газеты, корабль будет дежурить на Ближнем Востоке до четырех месяцев.
При этом работающий в данный момент в регионе авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», размещенный в регионе дважды за последние три года, вернется в порт дислокации в Норфолке, штат Виргиния. По данным источников издания, судно «более не может безопасно выполнять операции свыше этого срока».
США и их союзники по НАТО в мае начали вывод персонала своих баз в Афганистане. Завершить этот процесс планируется до 11 сентября, напоминает «Свободная пресса».
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