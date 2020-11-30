СМИ: Создателей подводных буксировщиков для спецназа уволили

Главный конструктор Петр Трошин и главный Инженер Константин Богдан завода «Буревестник» были освобождены от своих должностей. Они занимались разработкой опытных образцов подводных средств движения (ПСД). Также в ноябре уволили технического руководителя службы главного инженера Елену Глгатян, пишет РБК со ссылкой на источники на предприятии.

Отмечается, что разработанные инженерами ПСД «Спрут», «Фактор» и «Протон-СН» получили высокую оценку главкома ВМФ.

В распоряжении журналистов оказались уведомления об увольнении инженеров. Их подписал гендиректор завода Сергей Старостин, который возглавляет «Буревестник» с начала января этого года.

Главный конструктор Петр Трошин в день получения уведомления направил председателю совета директоров предприятия Михаилу Александрову письмо, в котором сообщил, что планы по реализации производства малых буксировщиков срываются «из-за бездействия Старостина».

Сейчас в парке Военно-морского флота около 500 ПСД, многие из которых являются устаревшими моделями. Разработки «Буревестника» могли бы пригодиться не только ВМФ, но и ФСБ, ФСО, Рос Гвардии и МЧС, так как их ПСД тоже в перспективе нуждаются в замене.

