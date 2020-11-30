СМИ: Создателей подводных буксировщиков для спецназа уволили
Главный конструктор Петр Трошин и главный Инженер Константин Богдан завода «Буревестник» были освобождены от своих должностей. Они занимались разработкой опытных образцов подводных средств движения (ПСД). Также в ноябре уволили технического руководителя службы главного инженера Елену Глгатян, пишет РБК со ссылкой на источники на предприятии.
Отмечается, что разработанные инженерами ПСД «Спрут», «Фактор» и «Протон-СН» получили высокую оценку главкома ВМФ.
В распоряжении журналистов оказались уведомления об увольнении инженеров. Их подписал гендиректор завода Сергей Старостин, который возглавляет «Буревестник» с начала января этого года.
Главный конструктор Петр Трошин в день получения уведомления направил председателю совета директоров предприятия Михаилу Александрову письмо, в котором сообщил, что планы по реализации производства малых буксировщиков срываются «из-за бездействия Старостина».
Сейчас в парке Военно-морского флота около 500 ПСД, многие из которых являются устаревшими моделями. Разработки «Буревестника» могли бы пригодиться не только ВМФ, но и ФСБ, ФСО, Рос Гвардии и МЧС, так как их ПСД тоже в перспективе нуждаются в замене.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 683 / сут.
Умерли
39 527+459 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+21 987 / сут.
- Власти Приморья опровергли данные о закрытии моста на остров Русский на месяц
- Осень в Москве стала рекордно теплой
- СМИ: Украинские лоббисты помогают в разработке санкций США по «Северному потоку - 2»
- Родственники погибших в катастрофе SSJ 100 подали претензию к проектировщикам шасси
- Росстат изменит методику подсчета инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru