СМИ сообщили о слежке российской подлодки за авианосной группой британских ВМС

Подводная лодка России следила за авианосной ударной группой британского Королевского военно-морского флота в Средиземном море. Об этом пишет газета Daily Telegraph.

По данным издания, инцидент произошел через четыре дня после прохода британского эсминца Defender у берегов Крыма. Предполагается, что речь идет о дизель-электрической субмарине Черноморского флота РФ класса Kilo (проектов 877 и 636 «Варшавянка» - НСН).

Daily Telegraph утверждает, что во время прохождения британской группы через Восточное Средиземноморье, на поиски подводной лодки были подняты вертолеты Merlin Mk2. Предполагая, что субмарина следит за авианосцем HMS Queen Elizabeth, воздушные суда сбросили оборудование для погружения под воду с целью обнаружения подводных лодок.

В британском Минобороны отказались подтвердить данные об инциденте. Вместе с тем в ведомстве заявили о «решительных мерах», принимаемых для защиты ударной группы. В российском военном ведомстве пока не дали комментариев.

