СМИ сообщили о секретной армии США
Минобороны США создало секретную армию из почти шестидесяти тысяч человек. К таким выводам пришли сотрудники издания Newsweek.
По данным американских журналистов, в ходе специального расследования им удалось узнать, что на создание этой армии Пентагону потребовалось десять лет, а услуги этих военных оплачивают порядка 130 частных компаний, которые ежегодно тратят на эти цели более 900 миллионов долларов.
В расследовании издания говорится, что сотрудники этого «тайного» военного формирования работают как внутри США, так и за рубежом, как в военной форме, так и под видом гражданских. Одной из главных задач этой армиия вляется преследование террористов в зонах боевых действий.
Ранее американский крейсер Monterey встретил в Аравийском море судно без опознавательных знаков и в рамках стандартной проверки для определения его владельцев обнаружил на борту незаконный груз, сообщает Ura.ru. В частности, моряки США нашли партию неопознанного российского и китайского оружия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Путин подписал указ о создании президентского фонда по поддержке культуры
- Путин присвоил имена исторических личностей российским аэропортам
- В Литве назвали Киркорова угрозой национальной безопасности
- Минпросвещения изменит учебную программу в российских школах
- СМИ сообщили о секретной армии США
- Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства Германии с Израилем
- ЦБ предупредил о рисках возникновения «пузырей» на рынке потребительского кредитования
- «Роскосмос» выделил более 300 млн рублей на первую миссию на Венеру
- Лавров: Россия осуждает удары по гражданским объектам в палестино-израильском конфликте
- США поставят оружие Израилю на $735 млн на фоне обострения в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru