СМИ сообщили о секретной армии США

Минобороны США создало секретную армию из почти шестидесяти тысяч человек. К таким выводам пришли сотрудники издания Newsweek.

По данным американских журналистов, в ходе специального расследования им удалось узнать, что на создание этой армии Пентагону потребовалось десять лет, а услуги этих военных оплачивают порядка 130 частных компаний, которые ежегодно тратят на эти цели более 900 миллионов долларов.

В расследовании издания говорится, что сотрудники этого «тайного» военного формирования работают как внутри США, так и за рубежом, как в военной форме, так и под видом гражданских. Одной из главных задач этой армиия вляется преследование террористов в зонах боевых действий.

Ранее американский крейсер Monterey встретил в Аравийском море судно без опознавательных знаков и в рамках стандартной проверки для определения его владельцев обнаружил на борту незаконный груз, сообщает Ura.ru. В частности, моряки США нашли партию неопознанного российского и китайского оружия.

