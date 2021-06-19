СМИ сообщили о решении США вывести часть войск с Ближнего Востока

США приступили к выводу вооруженных сил из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента Соединенных Штатов.

По словам собеседников издания, Вашингтон выведет из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии восемь батарей ракетных комплексов Patriot. Кроме того, из Саудовской Аравии будет выведена противоракетная система THAAD, эскадрильи реактивных истребителей сократят.

Ожидается, что в США вернутся сотни ранее обслуживавших эти системы военнослужащих.

Официальная причина вывода американский войск из ближневосточного региона неизвестна. По версии источников Wall Street Journal, пересмотр военного присутствия может быть связан с желанием Вашингтона сосредоточиться на вызовах от России и Китая, с возвращением к более традиционному уровню защиты региона, либо с необходимостью технического обслуживания и ремонта размещенных на Ближнем Востоке систем из-за частого их использования.



