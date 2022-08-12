СМИ: Силы НАТО заставили всплыть подлодку ВМФ РФ возле Норвегии

Военные Североатлантического альянса заставили всплыть атомную подводную лодку Военно-морского флота России, утверждает британское издание Daily Express. Якобы боевые корабли НАТО засекли субмарину у берегов Норвегии.

Согласно источникам издания, в данный район был направлен патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Он сопровождал подлодку до того момента, пока она не всплыла на поверхность и не взяла курс в Северное море.

По информации Daily Express, речь идёт о подводной лодке класса 971 «Щука-Б». В то же время, опрошенные военные эксперты выразили сомнение, что субмарину заставили всплыть именно действия сил НАТО. Подлодки нередко идут в надводном положении, поскольку так более безопасно перемещаться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НорвегияНАТОПодлодка
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