СМИ: Россия перебросит корабли и самолеты на Карибы
Россия перебрасывает в Карибский бассейн самолеты и корабли для проведения военных учений в ближайшие недели. Об этом сообщили агентства Reuters и Associated Press со ссылкой на источники среди чиновников США.
Согласно данным, учения станут частью ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. По словам источника газеты Miami Herald, власти РФ хотят «выбить США из колеи» и оказать влияние на внутреннюю аудиторию.
Собеседники изданий предположили, что корабли, вероятнее всего, сделают остановку на Кубе и в Венесуэле. Сообщается, что после учений корабли могут остаться в регионе до конца лета, а осенью провести еще одни маневры. Минобороны РФ информацию об учениях не комментировало.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ предприняла все усилия, чтобы найти формулу урегулирования на Украине мирными средствами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru