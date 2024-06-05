В бассейне Балтийского моря начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops
Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 в бассейне Балтийского моря стартовали в среду в литовской Клайпеде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Войска польского.
«Более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, 9 тысяч военнослужащих участвуют в учениях Baltops 24 в этом году», — указано в сообщении.
Маневры будут проводить по всему бассейну Балтийского моря и на суше в Швеции, Польше, Германии, Литве. В учениях примут участие 20 стран НАТО, в том числе Бельгия, Финляндия, Франция, Испания, Нидерланды, Турция, Великобритания, Италия, США. В Польше подчеркнули, что Baltops 24 носят оборонительный характер, а их сценарий предусматривает действия на фоне конфликта между вымышленными странами.
Между тем первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что Североатлантический альянс нарастил разведдеятельность у границы РФ и отработал удары по России, напоминает 360.ru.
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