СМИ: Россия перебрасывает «Искандеры» к границе с Украиной
Россия стягивает по меньшей мере 14 подразделений и несколько оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет агентства Janes, анализирующего открытые данные в оборонном секторе.
По данным специалиста Janes Томаса Баллока, в передислокации к границе участвуют войска Центрального военного округа и военная техника: танки, боевые машины пехоты (БМП), системы залпового огня «Ураган».
Как отмечает Janes, в граничащую с Украиной Воронежскую область прибыли несколько комплексов «Искандер», предположительно принадлежащие дислоцированной в Свердловской области 119-й ракетной бригаде. Кроме того, агентство сообщает о полигоне южнее Воронежа, который оборудовали комплексами дальней связи и полевым госпиталем.
Также Janes отмечает наращивание войск и количества техники в Краснодарском крае и в Крыму.
Согласно оценкам аналитиков, стягивание российских войск стало самым масштабным из «необъявленных передвижений» с 2015 года. Отмечается, что признаков наступательного характера развертывания войск нет. Однако, по данным Janes, ситуация может измениться, если переброска российских военнослужащих к границе с Украиной продолжится.
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