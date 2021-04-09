СМИ: Россия перебрасывает «Искандеры» к границе с Украиной

Россия стягивает по меньшей мере 14 подразделений и несколько оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет агентства Janes, анализирующего открытые данные в оборонном секторе.

По данным специалиста Janes Томаса Баллока, в передислокации к границе участвуют войска Центрального военного округа и военная техника: танки, боевые машины пехоты (БМП), системы залпового огня «Ураган».

Как отмечает Janes, в граничащую с Украиной Воронежскую область прибыли несколько комплексов «Искандер», предположительно принадлежащие дислоцированной в Свердловской области 119-й ракетной бригаде. Кроме того, агентство сообщает о полигоне южнее Воронежа, который оборудовали комплексами дальней связи и полевым госпиталем.

Также Janes отмечает наращивание войск и количества техники в Краснодарском крае и в Крыму.

Согласно оценкам аналитиков, стягивание российских войск стало самым масштабным из «необъявленных передвижений» с 2015 года. Отмечается, что признаков наступательного характера развертывания войск нет. Однако, по данным Janes, ситуация может измениться, если переброска российских военнослужащих к границе с Украиной продолжится.

