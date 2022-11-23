СМИ: Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море

Отмечается, что два чиновника договорились, в частности, не позволять кораблям плавать в непосредственной близости друг с другом в Черном море.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО нацелена на сохранение каналов связи с Россией, чтобы избежать конфликтных ситуаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

