СМИ: Путин испытает «Сатану-2»

Президент РФ Владимир Путин готовится к испытанию ядерной ракеты «Сатана-2», сообщает Daily Express.

По данным издания, снаряд может нести более 10 боеголовок со скоростью 16 тыс. миль/ч.

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Газета напомнила, что после первого испытания ракеты Путин заявил о необходимости задуматься врагам России.

«Дмитрий Рогозин в мае также сообщил, что почти 50 ракет «Сатана-2» находятся в массовом производстве и скоро будут готовы», — говорится в тексте публикации издания.

Ранее британские СМИ усомнились в успешных испытаниях «Сармата», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ядерные ИспытанияРакетаВладимир ПутинБританские СМИ
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