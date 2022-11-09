СМИ: Путин испытает «Сатану-2»
Президент РФ Владимир Путин готовится к испытанию ядерной ракеты «Сатана-2», сообщает Daily Express.
По данным издания, снаряд может нести более 10 боеголовок со скоростью 16 тыс. миль/ч.
Газета напомнила, что после первого испытания ракеты Путин заявил о необходимости задуматься врагам России.
«Дмитрий Рогозин в мае также сообщил, что почти 50 ракет «Сатана-2» находятся в массовом производстве и скоро будут готовы», — говорится в тексте публикации издания.
Ранее британские СМИ усомнились в успешных испытаниях «Сармата», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- ВОЗ: число летальных исходов из-за COVID-19 с февраля снизилось на 90%
- Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят из-за ремонта
- СМИ: археологи в Александрии возможно нашли гробницу Клеопатры
- Руководители обозначили основные критерии для повышения подчиненных
- СМИ: Путин испытает «Сатану-2»
- Кадыров назвал сложным, но верным решение Суровикина по Херсону
- Захарова назвала ложью сообщения США о поставках в Россию снарядов из КНДР
- Россия объявила о высылке сотрудника посольства Молдавии
- ФАС предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5%
- Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru