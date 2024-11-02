СМИ: Певец из Москвы ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем в зону специальной военной операции и вместе с сослуживцем создал вокально-инструментальный ансамбль. Об этом рассказал сам боец с позывным «Маэстро» в беседе с РИА Новости.

По словам военного, его коллег призвали на службу в ходе частичной мобилизации, а он сам не дождался повестки и ушел на СВО добровольно. «Маэстро» и боец «Абакан» создали вокально-инструментальный ансамбль специального назначения 70-й дивизии «Херсонский шторм» группировки «Днепр». В их репертуаре классические песни времен Великой Отечественной войны и композиции о СВО собственного сочинения, основанные на боевом опыте артистов.

«Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути», — поделился «Маэстро».

Коллектив дал первый концерт в подземном госпитале, раненые бойцы несколько раз вызывали артистов на бис. По словам военных, они мечтают выступить в Кремле, а «Маэстро» хотел бы спеть с бывшим художественным руководителем, главным дирижером Академического хора столичного метрополитена Борисом Таракановым.

Между тем русский двойник актера Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев подписал контракт с Минобороны и отправился на службу в зону СВО.

