СМИ: Певец из Москвы ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль
Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем в зону специальной военной операции и вместе с сослуживцем создал вокально-инструментальный ансамбль. Об этом рассказал сам боец с позывным «Маэстро» в беседе с РИА Новости.
По словам военного, его коллег призвали на службу в ходе частичной мобилизации, а он сам не дождался повестки и ушел на СВО добровольно. «Маэстро» и боец «Абакан» создали вокально-инструментальный ансамбль специального назначения 70-й дивизии «Херсонский шторм» группировки «Днепр». В их репертуаре классические песни времен Великой Отечественной войны и композиции о СВО собственного сочинения, основанные на боевом опыте артистов.
«Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути», — поделился «Маэстро».
Коллектив дал первый концерт в подземном госпитале, раненые бойцы несколько раз вызывали артистов на бис. По словам военных, они мечтают выступить в Кремле, а «Маэстро» хотел бы спеть с бывшим художественным руководителем, главным дирижером Академического хора столичного метрополитена Борисом Таракановым.
Между тем русский двойник актера Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев подписал контракт с Минобороны и отправился на службу в зону СВО.
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