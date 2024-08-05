СМИ: Минобороны понесло ущерб в 130 млн рублей из-за некачественных подшипников
Министерству обороны РФ был нанесен ущерб в 130 млн рублей из-за поставок некачественных подшипников для авиации в рамках гособоронзаказа. Об этом пишут Известия со ссылкой на источник.
Как отметил собеседник издания, некачественные запчасти поставили благодаря подлогу документов.
«Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76», — подчеркнул источник.
В июле правоохранители возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Как указал источник, разбирательство начали в отношении неустановленных лиц из руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» после проверки первой прокуратуры по надзору на особо режимных объектах. По словам источника, в декабре 2017-январе 2022 года управленцы предприятия приобрели подшипники неизвестного происхождения, не соответствующие требованиям конструкторской документации. Запчасти установили на колеса КТ199, которые в 2022-2023-м поставили для установки на самолеты в адрес филиала ПАО «Ил» – Авиастар.
По данным «Известий», на БЛМЗ подделали документы о закупке продукции у «Самарского подшипникового завода» и сфальсифицировали документы о приемке подшипников представителем Минобороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru