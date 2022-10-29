СМИ: Командующего группировкой войск «Центр» генерала Лапина сняли с должности

Командующий группировкой российских войск «Центр», генерал-полковник Александр Лапин был отстранен от должности. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный», а также подтвердил источник РБК,



Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина.

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Как считает Кадыров, именно Лапин допустил прорыв сил украинских военных в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

«Никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был?» - написал он. А также задался вопросом «кто его так хорошо прикрывает?».

Также Кадыров считает, что Лапин, который руководил действиями российских военных на участке Красного Лимана, виновен в сдаче города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

