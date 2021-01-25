СМИ: Береговой охране Китая разрешили открывать огонь по иностранным кораблям

Китайские власти приняли закон, согласно которому с 1 февраля морская полиция КНР получит полномочия стрелять по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета, сообщает китайский информационный портал «Тэнсюнь синьвэн».

В документе говорится, что органы морской полиции наделены правом принимать все необходимые меры для предотвращения противоправных действий или посягательств на государственный суверенитет, суверенные права или юрисдикцию на море со стороны иностранных организаций и частных лиц, в том числе применять оружие.

Применять огнестрельное оружие морской полиции КНР разрешается в случае наличия доказательств того, что подозреваемые занимаются незаконной перевозкой вооружения, наркотиков, материалов, представляющих гостайну, а также в случаях ведения иностранным судном незаконной хозяйственной деятельности в акватории КНР, если при этом экипаж корабля и не подчиняется приказам, в том числе препятствует проведению досмотра, сообщает ТАСС.

Кроме того, применение огнестрельного оружия предусмотрено во время антитеррористических операций и в случае нападения на корабли и воздушные суда правоохранительных органов. В экстренных ситуациях береговой охране разрешено стрелять без предупреждения. при этом необходимо минимизировать возможный ущерб и человеческие жертвы.

