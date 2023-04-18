СМИ: армейские международные игры в этом году не состоятся

По данным агентства, ближайшие игры состоятся в 2024 году. Впредь они будут проводиться раз в два года.

Отмечается, что речь идёт о «Танковом биатлоне», «Авиадартс», «Конном марафоне» и других конкурсах, сообщается информагентство.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что контрнаступление ВСУ снова откладывается. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил американским журналистам, что оно начнется, когда страна будет к этому готова на 100% – вероятно, это будет летом.

