СМИ: армейские международные игры в этом году не состоятся
Армейские международные игры в текущем году не состоятся, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству.
По данным агентства, ближайшие игры состоятся в 2024 году. Впредь они будут проводиться раз в два года.
Отмечается, что речь идёт о «Танковом биатлоне», «Авиадартс», «Конном марафоне» и других конкурсах, сообщается информагентство.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что контрнаступление ВСУ снова откладывается. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил американским журналистам, что оно начнется, когда страна будет к этому готова на 100% – вероятно, это будет летом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru