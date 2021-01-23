Скончался бывший главнокомандующий ВМФ России Феликс Громов

Бывший главком ВМФ РФ адмирал флота Феликс Громов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Уточняется, что Громов умер на своей подмосковной даче накануне.

Адмирал родился 29 августа 1937 года во Владивостоке. Он командовал силами ВМФ с 1992 по 1997 годы. Ушел в отставку в ноябре 1997 года.

Феликс Громов являлся постоянным спикером НСН. Редакция приносит соболезнования его родным и близким.

