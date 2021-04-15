Шойгу заявил о завершении основных реформ в армии РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью «Российской газете» заявил, что российская армия является «современной, мобильной, компактной и боеспособной».
По его словам, вооруженные силы РФ «приведены к трёхвидовой структуре», а штатная численность соответствует параметрам, которые были «установлены указом президента РФ».
«На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены», - отметил министр.
Шойгу добавил, что в настоящее время российская армия «соответствует всем требованиям, которые предъявляются к самым передовым армиям мира».
Ранее глава Минобороны РФ объявил о старте контрольных проверок боевой готовности вооружённых сил РФ, сообщает RT. По его словам, смотр затронет все виды и рода войск.
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