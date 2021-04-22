Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у границ России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО существенно нарастили военную активность вблизи южных границ России, сообщает ТАСС.
На совещании, посвящённом итогам действий российских войск в ходе внезапных проверок, глава оборонного ведомства отметил, что Североатлантический альянс «усилил разведывательную деятельность, а также интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки».
По словам Шойгу, российская армия отслеживает действия НАТО в районе будущих учений альянса Defender Europe 2021. Министр приказал «быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятной обстановки».
Ранее Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, сообщает «Свободная пресса». По его словам, все цели внезапной проверки полностью достигнуты и войскам надлежит вернуться в пункты постоянной дислокации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru