Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у границ России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО существенно нарастили военную активность вблизи южных границ России, сообщает ТАСС.

На совещании, посвящённом итогам действий российских войск в ходе внезапных проверок, глава оборонного ведомства отметил, что Североатлантический альянс «усилил разведывательную деятельность, а также интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки».

По словам Шойгу, российская армия отслеживает действия НАТО в районе будущих учений альянса Defender Europe 2021. Министр приказал «быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятной обстановки».

Ранее Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, сообщает «Свободная пресса». По его словам, все цели внезапной проверки полностью достигнуты и войскам надлежит вернуться в пункты постоянной дислокации.

