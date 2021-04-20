Шойгу: США и НАТО продолжают провокации в Черном море

Власти Украины стремятся дестабилизировать ситуацию на востоке страны, при этом США и НАТО продолжают провокации в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

«Ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ», — цитирует министра РЕН ТВ.

Кроме того, Шойгу объяснил увеличение боевой мощи российских вооруженных сил на юге страны попытками НАТО помешать стабилизации обстановки в Закавказье и на Ближнем Востоке, сообщает Ura.ru.

«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки Альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — цитирует РИА ФАН главу Минобороны.

